ACIDENTE

Trio elétrico capota e deixa 3 mortos em Pernambuco

Um trio elétrico caiu em uma ribanceira na manhã deste domingo (20) na cidade de Machados, em Pernambuco. Três pessoas que faziam parte da banda Trio Zeus morreram e seis ficaram feridas. A queda do veículo pesado ocorreu em um determinado lugar da estrada conhecida como Curva da Pedra.

No local, os agentes localizaram duas pessoas mortas, e uma terceira vítima chegou a ser levada para a unidade de saúde mais próxima, mas não resistiu, segundo o g1.

Outras seis pessoas foram levadas para o Hospital Edison Alvares, sendo quatro delas em estado grave. Nas redes sociais, a prefeitura de Machados informou que os pacientes que foram encontrados em estado mais grave, foram encaminhados para outras cidades com mais preparo nas unidades de saúde.

A banda estava no último sábado (19) participando de uma festa para a comemoração da reeleição do prefeito Juarez da Banana. Em seu Instagram, o político lamentou o acidente.

"É com tristeza que recebo a notícia do acidente com o Trio Zeus, e o falecimento de três dos componentes, além dos seis feridos, que nesse momento recebem todos os cuidados necessários por uma equipe de seis médicos, quatro enfermeiros e técnicos preparados para realizar os procedimentos necessários até a remoção para outros hospitais", disse o prefeito.