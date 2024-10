ELEIÇÕES

TSE: Cármen Lúcia fará pronunciamento em rede nacional às 20h30

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão neste sábado, às 20h30, em virtude da realização do segundo turno das eleições municipais. Ela está em Belo Horizonte (MG), onde deve votar amanhã, domingo (27), e chega em Brasília no fim da manhã. As informações são da assessoria de comunicação do TSE.