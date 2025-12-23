CRIME

'Turista sexual', youtuber americano é preso no Brasil por suspeita de abusos contra menores

Investigado por estupro de vulnerável, Floyd Wallace Jr. foi preso em São Paulo

Carol Neves

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 06:33

Floyd L. Wallace Jr. se descreve como "turista sexual" Crédito: Reprodução

A Polícia Civil prendeu, na segunda-feira (22), o norte-americano Floyd L. Wallace Jr. no bairro da Liberdade, em São Paulo, suspeito de envolvimento em crimes de estupro de vulnerável e favorecimento à exploração sexual infantil. A ação foi realizada de forma conjunta pelas polícias civis do Rio de Janeiro e de São Paulo, após investigação iniciada na capital fluminense.

Segundo a polícia, havia indícios de que o investigado poderia deixar o país, o que motivou o pedido de prisão temporária, além de mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo de dados e retenção do passaporte, todos autorizados pela Justiça. No momento da abordagem, Wallace ofereceu resistência e precisou ser contido pelos agentes.

Durante a operação, foram apreendidos cinco celulares, um notebook, cinco pen drives, sete cartões de memória, diversos chips telefônicos, além de outros objetos que serão analisados no curso da investigação.

Denúncia e apuração no Rio

A investigação teve início após um relatório técnico do Ciberlab, órgão do Ministério da Justiça, encaminhado à Polícia Civil do Rio de Janeiro. O documento foi elaborado a partir de uma denúncia feita por um motorista de aplicativo em 8 de dezembro de 2025.

De acordo com o relato, o motorista foi chamado para uma corrida no bairro do Jacaré, no Rio de Janeiro, e encontrou duas meninas menores de idade. Durante o trajeto, as adolescentes afirmaram que estavam indo se encontrar com um homem mais velho, estrangeiro, que não falava português. Elas não souberam informar com clareza quem era o homem nem o destino final, o que levou o motorista a acionar o suporte da plataforma e registrar a situação como risco.

A apuração interna da empresa identificou que o usuário responsável pela corrida utilizava múltiplas contas, com nomes falsos ou de terceiros, e que havia um padrão de solicitações envolvendo crianças e adolescentes, principalmente meninas, em diferentes regiões da cidade.

Em outro episódio, no dia 18 de dezembro de 2025, o mesmo perfil solicitou uma corrida que transportou quatro adolescentes do sexo feminino, todas com menos de 18 anos, do bairro do Rocha para Santo Cristo.

Com o cruzamento de informações e o apoio da Homeland Security Investigations (HSI), dos Estados Unidos, as autoridades identificaram que o usuário cadastrado como “Terry William” era, na verdade, Floyd L. Wallace Jr.

Quem é o investigado

Após a identificação, a polícia passou a reunir informações sobre o histórico do norte-americano. Wallace Jr., nascido em 17 de dezembro de 1995, é conhecido nos Estados Unidos como youtuber e mantém um canal chamado “Omaha Copwatch”, no qual se apresenta como fotógrafo e defensor da Primeira Emenda da Constituição americana.

Ele se define como um “auditor constitucional”, prática adotada por criadores de conteúdo que gravam abordagens policiais sob o argumento de fiscalizar a legalidade das ações das forças de segurança. Na descrição do canal, Wallace afirma: “Acredito no exercício dos meus direitos e na proteção dos direitos de todos (...) Exerço meu direito à liberdade de expressão, garantido pela Primeira Emenda, e meu direito à privacidade, garantido pela Quarta Emenda”.

Apesar do discurso, relatórios enviados por autoridades dos Estados Unidos às forças de segurança brasileiras apontam que Wallace possui histórico criminal em mais de 13 estados norte-americanos, com registros por resistência à prisão, agressão a policiais e conduta desordenada. Ele é classificado como indivíduo de alta periculosidade, com recomendação de abordagem cautelosa.

Entre os episódios mais conhecidos está a prisão em Cape Coral, na Flórida, em 2022, quando foi atingido por uma arma de choque após se recusar a obedecer ordens policiais. As acusações acabaram arquivadas, e ele alegou estar exercendo o direito de não se identificar.

Em Norman, no estado de Oklahoma, Wallace foi condenado por agressão a um policial. O processo teve atrasos sucessivos por faltas a audiências e deslocamentos frequentes do réu. Em 2025, após um acordo judicial, uma foto de prisão foi divulgada pelas autoridades locais. Há ainda registro de prisão por roubo em Omaha, Nebraska, em 2016.

"Turista sexual"

Durante o monitoramento no Brasil, investigadores identificaram que Wallace Jr. se autodeclara em seus próprios canais digitais como “turista sexual” e “passport bro”. Segundo a polícia, ele fazia postagens afirmando viajar para países da América Latina com o objetivo de manter relações sexuais, explorando desigualdades econômicas e sociais, e demonstrava consciência dos riscos legais ao afirmar que evitava produzir determinados conteúdos para não ser preso.