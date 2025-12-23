SAÍDA TEMPORÁRIA

Caso Eloá: Lindemberg está entre presos liberados para última 'saidinha' do ano

O retorno está marcado para 5 de janeiro

Carol Neves

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 06:21

Lindemberg foi condenado por matar Eloá Crédito: Reprodução

Condenado a 39 anos de prisão pela morte de Eloá Cristina, Lindemberg Alves está entre os detentos beneficiados pela última saída temporária de 2025 no Vale do Paraíba e região. O benefício começa nesta terça-feira (23) e contempla ao menos 3.147 presos que cumprem pena em unidades do interior paulista.

Lindemberg cumpre pena na Penitenciária 2 de Tremembé, conhecida por abrigar presos envolvidos em casos de grande repercussão nacional. Na unidade, 116 detentos foram autorizados a deixar o sistema prisional durante este período. A saída temporária vai até o início de janeiro, com data-limite de retorno fixada em 5 de janeiro para a maioria das unidades.

O caso que levou à condenação de Lindemberg ocorreu em 2008, quando ele invadiu o apartamento onde morava Eloá Cristina e manteve a jovem, a amiga Nayara Rodrigues e outros dois colegas de escola em cárcere. A negociação com a polícia durou mais de 100 horas. Eloá foi baleada e morreu.

Segundo levantamento do G1, o maior número de presos beneficiados na região está concentrado no Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgard Magalhães Noronha, o Pemano, em Tremembé, que reúne cerca de 2.300 detentos aptos ao benefício. No local, as liberações foram divididas por pavilhões: internos dos pavilhões 1 ao 8 saem nesta terça-feira e devem retornar até 5 de janeiro, enquanto os dos pavilhões 9 ao 16 deixam a unidade na quarta-feira (24), com retorno previsto para o dia 6.

Além do Pemano e da P2 de Tremembé, outras unidades da região também terão detentos liberados temporariamente. A P1 masculina de Tremembé soma 233 presos aptos, a P1 feminina 97 e a P2 feminina 114. Em Potim, a P1 tem cinco beneficiados e a P2, 185. No litoral norte, o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caraguatatuba conta com 85 presos autorizados, enquanto o CDP de São José dos Campos soma 12. O CDP de Taubaté é o único da região sem detentos aptos para a saída temporária neste início de semana.

Saída temporária

A saída temporária é prevista em lei como instrumento de ressocialização e de manutenção do vínculo dos presos com o mundo fora do sistema prisional. Conforme portaria do Tribunal de Justiça de São Paulo, o estado realiza quatro liberações desse tipo por ano, nos meses de março, junho, setembro e dezembro, sempre a partir da terça-feira da terceira semana do mês, às 6h, com encerramento às 18h da segunda-feira seguinte - exceção feita ao mês de dezembro, que engloba as festas de Natal e Ano Novo.