Último dia! Prazo para inscrições no Enem 2025 termina nesta sexta (6)

Publicado em 6 de junho de 2025 às 06:52

O prazo para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 se encerra às 23h59 (no horário de Brasília) desta sexta-feira (6). Os interessados em fazer a prova devem se inscrever exclusivamente na Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). >

O Ministério da Educação (MEC) tem alertado pelas redes sociais que qualquer outra plataforma ou canal não autorizado que simule o site de inscrição “configura tentativa de fraude”.>

Os participantes que tiveram os pedidos de isenção da taxa de inscrição e as justificativas de ausência em 2024 aprovados pelo Inep também precisam se inscrever no exame. A aprovação não significa a inscrição automática.>

Pela primeira vez, os estudantes do 3º ano do ensino médio em escola pública têm sua inscrição pré-preenchida automaticamente. Para garantir a participação nesta edição, basta o aluno atualizar os dados solicitados e confirmar a inscrição. O objetivo é estimular a participação deste público no Enem e facilitar o processo de inscrição.>

Na edição de 2025, o Enem voltará a ser uma opção para obter o certificado de conclusão do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência aos candidatos com mais de 18 anos que não terminaram essa etapa dos estudos.>

Passo a passo da inscrição:

Para iniciar o processo de inscrição, a pessoa deve fazer login na Página do Participante com sua conta no portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br.>

Ao entrar, o candidato deve informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). O sistema informará o nome da mãe cadastrada na Receita Federal, e o candidato terá a opção de digitar o nome do pai.>

Também devem ser preenchidos os campos de sexo, cor/raça, estado civil e nacionalidade.>

Em seguida, o candidato deve indicar estado e município onde nasceu. E, posteriormente, digitar o endereço residencial, com o CEP. O Inep busca distribuir os candidatos em locais de prova que sejam acessíveis, geralmente, próximos ao domicílio ou, pelo menos, na cidade indicada no momento da inscrição.>

Depois, o participante deve indicar se precisa de algum tipo de atendimento especializado e, se necessário, deve ser solicitado o recurso de acessibilidade. Neste caso, o candidato deverá enviar a documentação que comprove a condição, diretamente na Página do Participante. O participante que teve a documentação aprovada pelo Inep nas edições do Enem de 2021 a 2024 não precisará anexar nova documentação.>

A etapa seguinte diz respeito à opção pelo tratamento pelo nome social. O direito é exclusivo de participantes travestis, transexuais ou transgêneros que se identificam e querem ser reconhecidos socialmente conforme sua identidade de gênero. O nome social deve ser o mesmo cadastrado na Receita Federal.>

Na sequência, a pessoa deve escolher o idioma da prova de língua estrangeira, que pode ser o inglês ou espanhol.>

Depois disso, deverá ser marcada a situação do candidato em relação ao ensino médio: se já concluiu, se está concluindo ou se está cursando outra série. O candidato que já terminou o ensino médio é perguntado se obteve a certificação pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).>

Conforme as regras do edital do Enem 2025, também deve ser selecionado o município e o estado onde a pessoa prefere fazer as provas.>

A próxima etapa é a resposta ao questionário socioeconômico com 23 perguntas. O conjunto das respostas de todos os inscritos servirá para realização de estudos e criação de novas políticas educacionais, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação no país.>

Depois, é preciso informar telefones e e-mail válidos para que o Inep possa entrar em contato com o candidato, em caso de necessidade.>

O penúltimo passo é envio opcional de uma foto para personalizar a página do Enem. Se desejar, a foto pode ser anexada posteriormente.>

Por fim, todas as informações devem ser conferidas e podem ser revisadas antes da inscrição ser enviada.>

Para garantir a inscrição, os candidatos não isentos precisam pagar a taxa de inscrição de R$ 85 até a próxima quarta-feira (11). O boleto será disponibilizado na tela inicial da Página do Participante. O pagamento poderá ser feito por Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança.>

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos 26 estados e no Distrito Federal nos dias 9 e 16 de novembro. As exceções são os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde os candidatos farão provas em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), na capital paraense, no período.>