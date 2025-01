EDUCAÇÃO

USP libera 27 cursos gratuitos on-line para estudar em casa

Veja a lista completa ofertada

Eles cobrem diversas áreas do conhecimento, como comunicação, computação e ciências, e são oferecidos no formato Curso Online Aberto e Massivo (Mooc), ou seja, qualquer pessoa pode se inscrever e participar. Os materiais são elaborados por docentes da USP. Não há número limitado de vagas nem processo seletivo, e os cursos podem ser iniciados a qualquer momento, de acordo com a disponibilidade do aluno.