SAÚDE

Vacina da dengue: menos da metade das doses distribuídas em 7 meses foi aplicada

Além disso, 521.497 crianças e adolescentes receberam apenas a primeira dose e não voltaram para concluir o esquema vacinal. A recomendação do Ministério da Saúde e da farmacêutica Takeda, fabricante da Qdenga, é que a segunda dose do imunizante seja aplicada três meses após a primeira.

O dado contrasta com o número de casos da doença no País. Dados do painel de monitoramento de arboviroses do ministério, contabilizados até o último dia 18, mostram 6.526.362 casos, 5 395 mortes em decorrência da doença e 1.814 óbitos em investigação.