DINHEIRO

Veja a lista dos mercados que mais faturam no Brasil

Setor movimentou R$ 1,06 trilhão em 2024 e representa 9,1% do PIB brasileiro

Carol Neves

Publicado em 22 de abril de 2025 às 07:41

Assaí Atacadista Crédito: Divulgação

Pelo nono ano consecutivo, o Grupo Carrefour Brasil ocupa a primeira posição no ranking das redes de supermercados com maior faturamento no país. Os dados fazem parte do Ranking Abras 2025, elaborado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) em parceria com a NielsenIQ.>

O Carrefour alcançou R$ 120,5 bilhões em vendas no ano de 2024. Na sequência aparecem o Assaí Atacadista, com R$ 80,5 bilhões, e o grupo Mateus Supermercados, com R$ 36,3 bilhões. Este último subiu na classificação e ultrapassou o GPA, dono das redes Pão de Açúcar e Extra, que caiu para a quinta posição após ser superado também pelos Supermercados BH, agora em quarto lugar.>

A lista das dez maiores redes em faturamento em 2024 inclui ainda Irmãos Muffato, Grupo Pereira, Mart Minas & Dom Atacadista, Cencosud Brasil e Koch Hipermercado. Confira:>

Grupo Carrefour Brasil - R$ 120,5 bilhões

Assaí Atacadista - R$ 80,5 bilhões

Mateus Supermercados - R$ 36,3 bilhões

Supermercados BH - R$ 21,2 bilhões

GPA (Grupo Pão de Açúcar) - R$ 20 bilhões

Irmãos Muffato - R$ 17,4 bilhões

Grupo Pereira - R$ 15,3 bilhões

Mart Minas Atacado e Varejo & Dom Atacadista - R$ 11,4 bilhões

Cencosud Brasil - R$ 11,2 bilhões

Koch Hipermercado - R$ 10,3 bilhões >

De acordo com o levantamento, o setor supermercadista no Brasil movimentou R$ 1,06 trilhão ao longo de 2024, valor que representa 9,1% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. O cálculo inclui diversos formatos de operação, como atacarejos, minimercados, lojas de conveniência, hortifrutis e e-commerces.>

O setor também é um dos maiores empregadores do país, com mais de nove milhões de postos de trabalho diretos e indiretos. No entanto, a Abras aponta que cerca de 357 mil vagas seguem em aberto, refletindo dificuldades do setor na contratação de mão de obra.>