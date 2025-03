RELIGIÃO

Veja qual é o significado da Quaresma, período cristão que começa na Quarta-Feira de Cinzas

Esse período de 40 dias, que se estende até o Domingo de Ramos, é considerado pelos cristãos como um tempo de preparação para a Páscoa

Carol Neves

Publicado em 5 de março de 2025 às 09:55

Missa Crédito: CORREIO/Ana Albuquerque

A Quarta-Feira de Cinzas não só marca o fim das festividades do carnaval, mas também o início da Quaresma no calendário cristão. Esse período de 40 dias, que se estende até o Domingo de Ramos, é considerado pelos cristãos como um tempo de preparação para a Páscoa, a principal celebração religiosa que comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Em 2025, a Páscoa será celebrada no dia 20 de abril.>

A Quaresma é tradicionalmente marcada por jejum e abstinência de carne, especialmente no primeiro dia. Este período é seguido principalmente por católicos, mas também por membros da Igreja Ortodoxa, anglicanos e luteranos. Além disso, devido ao sincretismo religioso, a Quaresma é representada em algumas religiões de matriz africana.>

O termo "Quaresma" tem origem no latim "quadragesima dies", que significa "quadragésimo dia". Embora a razão exata para a escolha de 40 dias seja desconhecida, acredita-se que o período tenha sido inspirado por eventos bíblicos que também duraram 40 dias, como o jejum de Jesus no deserto, o dilúvio de Noé, a permanência de Moisés no Monte Sinai e a peregrinação do povo de Israel no deserto.>

A Quaresma é uma época de reflexão espiritual, onde os cristãos se dedicam à oração, caridade e ao jejum, buscando a conversão pessoal. O uso da cor roxa nas vestimentas dos ministros da Igreja simboliza a tristeza e o arrependimento, e durante as missas é comum que as testas dos fiéis sejam marcadas com cinzas, um gesto que remonta à tradição bíblica de colocar cinzas na cabeça como sinal de arrependimento.>