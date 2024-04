DESPEDIDA

Velório de Ziraldo será no Rio neste domingo

O artista de 91 anos morreu de causas naturais em sua casa

Publicado em 7 de abril de 2024 às 08:04

Ziraldo morreu aos 91 anos Crédito: Divulgação/Mundo Zira

O cartunista Ziraldo, falecido na tarde deste sábado (6), será velado na manhã de domingo (7), às 10h, na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no centro do Rio de Janeiro. Já o sepultamento ocorrerá à tarde, no Cemitério João Batista. A informação foi dada pela família, em nota oficial. O artista de 91 anos morreu de causas naturais em sua casa.

“Ziraldo faleceu hoje, dia 06 de abril, por volta das 14:30, em sua residência, na Lagoa, Rio de Janeiro, aos 91 anos de idade, de causas naturais. O velório acontecerá neste domingo dia 07 de abril, a partir das 10h, na sede da Associação Brasileira de Imprensa - ABI, na Rua Araújo Porto Alegre, 70 / 11º andar - Centro. O sepultamento será no Cemitério São João Batista, entrada pelo Portão Principal, às 16h30”, informou a família.

A morte do escritor, chargista e jornalista provocou uma onda de homenagens nas redes sociais. As manifestações vieram desde o desenhista Maurício de Sousa até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Obra

Aclamado pelo trabalho literário infantil, Ziraldo recebeu diferentes premiações, como o "Nobel" Internacional de Humor no 32º Salão Internacional de Caricaturas de Bruxelas e também o prêmio Merghantealler, da imprensa livre da América Latina, ambos em 1969. Levou ainda o Prêmio Jabuti de Literatura, em 1980, com O Menino Maluquinho, e novamente em 2012, com Os Meninos do Espaço.

Na década de 1960, publicou a primeira revista em quadrinhos de sucesso, a Turma do Pererê, que seria cancelada pouco tempo depois do golpe militar de 1964. Voltaria ainda em edições pela Abril e Editora Primor nas décadas seguintes.