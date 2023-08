Vereador atira dinheiro pela janela para acusar prefeito de tentar suborno

Crédito: Reprodução

A Polícia Civil e o Ministério Público do Maranhão investigam uma denúncia de suborno que gerou vídeos inesperados na Câmara Municipal de Cândido Mendes.



O vereador Sababá Filho (PCdoB) usou o espaço, nesta sexta-feira (4), para denunciar que recebeu dinheiro para renunciar ao cargo.



"O que eu recebi para eu renunciar ao mandato está aqui, dentro dessa mochila”, diz o vereador no vídeo.



E avisou:"Eu vou jogar pela janela aqui, porque o que é do povo... Dinheiro da saúde, dinheiro da educação, ele tem que ir para mão do povo".

O vereador tirou fardos de dinheiro da mochila, foi em direção à janela e arremessou as cédulas: "Bora devolver para o povo".

De acordo com vídeo veiculado na TV Globo, houve correria para recolher o dinheiro. Havia R$ 250 mil na mochila, segundo o vereador.

Ele acusou o prefeito da cidade, José Bonifácio Rocha de Jesus (PL), conhecido como Facinho, de tentativa de suborno. O chefe do Executivo municipal teria tentado persuadir vereadores da oposição, para conseguir maioria na Câmara.

"Me procuraram, interlocutores do prefeito, me fazendo uma oferta para que eu renunciasse ao mandato. E eu tomei uma atitude de seguir a vontade deles para ver até onde isso ia chegar”, contou ao Jornal Nacional.

A polícia de Cândido Mendes quer identificar agora as pessoas que pegaram o dinheiro. As cédulas sao parte do processo que investiga o caso.

O prefeito José Bonifácio Rocha de Jesus disse que vai processar Sababá Filho por calúnia e difamação.