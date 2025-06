SP

Vereador confunde tombamento com demolição e se opõe à proteção de igreja histórica

Clayton Sassá criticou processo de tombamento da Matriz de Nossa Senhora da Conceição ao entender termo como sinônimo de destruição

Durante sessão na Câmara Municipal de Capão Bonito, interior de São Paulo, no dia 2 de junho, o vereador Clayton Sassá (União Brasil) se posicionou contra o processo de tombamento da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, edifício com cerca de 150 anos de história. Sua fala, no entanto, indicou um possível equívoco sobre o real significado do termo tombamento, frequentemente utilizado para designar a proteção de bens de valor histórico, cultural ou arquitetônico, e não sua demolição.>