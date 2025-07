CURITIBA

Vereador propõe uso da Bíblia em escolas privadas e públicas

A proposta enfrenta críticas sobre o princípio de laicidade do Estado

Segundo reportagem do portal Terra, a vereadora Professora Ângela (PSOL), Comissão de Educação, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, criticou o projeto, afirmando que “é um absurdo” e prometendo “travar uma dura batalha para que não tenha êxito”. Ela alertou que a proposta pode abrir “um perigoso precedente de doutrinação ideológica sob o pretexto de enriquecer o processo de aprendizagem com enfoque cultural, literário e filosófico”.>

A proposta de Sabará enfrenta críticas sobre o princípio de laicidade do Estado. Professora Ângela ressaltou que “nenhuma fé deve guiar o ensino nas escolas”.>

Zezinho Sabará, cujo nome de registro é José Ortiz Lins, está em seu terceiro mandato e é conhecido na região da Cidade Industrial de Curitiba, onde vive há mais de três décadas. Antes de vereador, atuou como agricultor, metalúrgico, comerciante, líder comunitário, dirigente de igreja, além de editar jornais de bairro e apresentar programas de rádio. Ele se declara de direita e representa uma das áreas mais vulneráveis da cidade, com aproximadamente 10 mil moradores em sua base eleitoral, de acordo com dados do IBGE de 2022.>