COMPLEXO DO ALEMÃO

Vídeo: caveirão do Bope derrapa em óleo derramado por bandidos durante operação no Rio

Ação foca em bandidos que fazem parte da "caixinha" do Comando Vermelho

Carol Neves

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 09:16

Caveirão derrapou no óleo Crédito: Reprodução

Imagens gravadas na Ladeira do Alemão, no Rio de Janeiro, mostram o momento em que um Caveirão da Polícia Militar derrapa em uma ladeira e desce sem controle, atingido três carros e uma moto, na manhã desta quarta-feira (15). Um morador que passava na calçada consegue correr e não é atropelado. Traficantes armados ergueram barricadas e jogaram óleo no asfalto para dificultar o avanço da polícia. As imagens foram feitas pelo cinegrafista Betinho Casas Nova e exibidas pela TV Globo.

A polícia do Rio realiza hoje uma operação em que sete membros do Comando Vermelho foram presos. Outras três pessoas foram baleadas, incluindo um policial militar. Ao todo, há 14 alvos, a maioria de mulheres. Um dos suspeitos teria sido morto.

Durante a ação, os PMs precisaram também usar um maçarico para abrir caminho e improvisaram um trilho de trem como cancela. Ele foi partido a fogo. Retroescavadeiras estão sendo usadas na ação.

VEJA O CAVEIRÃO DERRAPANDO

Ação

O objetivo da operação é desmantelar o núcleo financeiro de uma facção criminosa, focando em seus operadores e familiares, envolvidos no fundo conhecido como "Caixinha". Esse fundo é alimentado por diversas atividades ilícitas, como roubos e furtos de veículos e cargas, extorsão e disputas territoriais. Segundo o G1, o principal alvo é Edgar Alves de Andrade, de 54 anos, também conhecido como Doca ou Urso.

A Secretaria de Segurança investiga a possibilidade de vazamento do plano da operação, pois na noite de terça-feira (14) circularam informações sobre movimentações policiais. "Isso não prejudicou a ação", afirmou o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, destacando que metade dos mandados de prisão já haviam sido cumpridos.

As investigações, que utilizaram tecnologia avançada por meio do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, revelaram um esquema complexo de movimentação financeira, com 5 mil operações que totalizaram R$ 21 milhões provenientes de crimes.