ATENTADO

Vídeo mostra ataque de homem com explosivos em frente ao STF

Autor do ataque acende um explosivo, coloca sob a nuca, e deita no chão. O artefato explode. Ele morreu na hora

Wladmir Pinheiro

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 11:29

Vídeo mostra ataque de homem com explosivos em frente ao STF Crédito: Reprodução

Vídeo do circuito de segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) mostra o momento do atentado com explosivos na Praça dos Três Poderes na noite desta quarta-feira (13). As imagens foram divulgadas pela TV Globo.

Nas imagens, o homem atira explosivos em direção ao prédio da corte. Seguranças da Polícia Judiciária tentam impedir a aproximação. Em seguida, o homem acende um explosivo, coloca sob a nuca e deita no chão. O artefato explode. Ele morreu na hora em decorrência da explosão.

Os policiais encontraram, junto ao corpo do autor do ataque, um relógio com contagem regressiva, dois artefatos explosivos presos no cinto, e um extintor de incêndio adaptado para explosão.

O Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Distrito Federal desativou quatro explosivos na madrugada desta quinta-feira (14).

Um carro carregado de fogos de artificio no porta-malas foi encontrado após uma explosão no anexo 4 da Câmara dos Deputados. A discussão sobre PEC que amplia a imunidade tributária das igrejas foi interrompida por conta do atentado.