Vídeo mostra momento em que Kayky Brito é atropelado

Câmeras de segurança na Barra da Tijuca registraram o momento em que o ator Kayky Brito foi atropelado , na madrugada de sábado (2). Ele atravessava a rua quando foi atingido pelo veículo. No vídeo, é possível ver que Kayky sai de trás de um automóvel que estava estacionado, corre no meio da pista e é atingido. Não há tempo de o motorista frear e o ator é atingido em cheio.

Kayky estava na Avenida Lúcio Costa, no Rio de Janeiro, na altura do número 4700 por volta da 1 hora da manhã, quando foi atropelado. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O motorista do automóvel foi encaminhado ao 16ªDP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado. A investigação segue em andamento.

O ator teve um politraumatismo e está em estado grave. Ele foi transferido do hospital público Miguel Couto, no Leblon, para o hospital particular Copa D’Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite de ontem. Até a atualização mais recente, encontrava-se "estável".