Intubado, Kayky Brito é transferido para hospital particular no Rio

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou na tarde deste sábado (2) que o ator Kayky Brito, de 34 anos, foi transferido para um hospital particular. Kayky foi atropelado na madrugada deste sábado (2), na Barra da Tijuca, e foi socorrido inicialmente no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.

Pela tarde, o ator realizou novos exames e foi levado para o Hospital Copa D'or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Segundo o g1, Kayky foi sedado e intubado para respirar melhor. Ele foi diagnosticado com politraumas pelo corpo, e também um traumatismo craniano, que é o que mais preocupa os médicos.

Visita da irmã

Quem tratou da transferência do ator foi Sthefany Brito, irmã do ator. Ela chegou no hospital no início da tarde de hoje acompanhada do padrasto. Por volta das 16h30, ela deixou a unidade médica e deu uma rápida declaração na porta do hospital.

"Ele é um gigante. Em breve vai ser ele que vai estar aqui falando. Nossa família está esperando por ele", disse emocionada.

No Instagram, a atriz informou que o irmão passaria por exames e que seu estado de saúde era estável.

Acidente

Kayky Brito estava em um quiosque na orla da praia com amigos e atravessou a pista, na Barra da Tijuca, para ir ao carro. Quando retornou, foi atropelado por um motorista de aplicativo que tinha saído do Recreio dos Bandeirantes levando como passageiras uma mulher e uma criança. As passageiras e o motorista não se machucaram.

O motorista parou o carro e aguardou a chegada da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e apresentou dificuldade de respirar. A polícia informou à TV Globo que o motorista tentou desviar, mas não conseguiu. Ele permaneceu no local e fez teste de alcoolemia, que deu negativo.

O motorista foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado. Segundo o O Globo, ele foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou um exame de alcoolemia e, segundo a polícia, confirmou que não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica.

Um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do acidente.