Sthefany Brito chega a hospital após atropelamento do irmão

Sthefany Brito, irmã do ator Kayky Brito, chegou ao Hospital municipal Miguel Couto, no Leblon, no início da tarde deste sábado (2). O ator foi atropelado na madrugada de hoje na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



"Agora não tenho nada para falar. Preciso entender primeiro o que aconteceu. Depois, eu falo", disse a atriz ao entrar no hospital.