Vídeo: motorista e passageiros de ônibus salvam mulher de tentativa de estupro no meio da rua

Motoristas e passageiros de um ônibus salvaram uma mulher abordada por um homem que a rendeu com um objeto cortante em uma rua de São Paulo. O motorista disse que acreditou se tratar de uma briga e parou o veículo para averiguar a situação. Passageiros desceram também e ajudaram a mulher a se desvencilhar do agressor. O caso foi registrado como tentativa de estupro na 26ª Delegacia, em 23 de outubro. Cenas da câmera de segurança na Rua Dom Vilares, Vila das Mercês, mostram o episódio e foram divulgadas nessa semana.

O motorista Paulo Sousa, de 64 anos, disse que notou quando o homem chegou abordando a mulher pelas costas, de maneira truculenta. "Era uma coisa bem estranha, até achei que era briga de casal no começo. Olhei bem e pensei: 'tem coisa errada aí'. Parei o carro e disse que a bolsa dela caiu. Ele chegou de um jeito brusco e fiquei parado com o ônibus, e perguntei se ela precisava de ajuda, e ela fez um gesto com as mãos de 'vem, vem'", contou ao G1.