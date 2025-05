RIO DE JANEIRO

Vigilante é solto após ser acusado injustamente de ligação com plano de atentado em show de Lady Gaga

Rede de wi-fi da casa de suspeito foi invadida; as investigações revelaram que o vigilante não tinha relação com o plano

O vigilante Luiz Fabiano da Silva, 49 anos, foi solto neste sábado (10) depois de ficar sete dias preso em uma cela coletiva em Porto Alegre. Ele havia sido colocado em prisão preventiva sob suspeita de envolvimento no planejamento de um ataque terrorista durante o show da cantora Lady Gaga, que aconteceu no sábado (3), na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.>

As investigações revelaram que o vigilante não tinha relação com o plano. A suspeita é que a rede Wi-Fi de Luiz Fabiano foi invadida digitalmente, e que sua identificação online (o IP do celular) foi utilizado por outra pessoa. O verdadeiro autor da tentativa de atentado, segundo as novas investigações, é um jovem que mora no Rio e que já está preso.>