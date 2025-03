CARONA E MORTE

Vizinho e amigo de infância: assassino da menina Ingrid Vitória era pessoa de confiança da família

"Meu próprio amigo... Estou sem chão", lamenta pai da garota

O homem responsável pelo sequestro e morte de Ingrid Vitória, 13 anos, era justamente alguém em quem a família depositava total confiança. Jocelmo Caldas da Silva, 36 anos – morto em confronto com a polícia no sábado (29) – era vizinho e colega de trabalho do pai da adolescente, Cícero Cipriano da Silva. Os dois se conheciam desde a infância no distrito de Itamotinga, em Juazeiro, na Bahia, e trabalhavam juntos havia oito anos. >