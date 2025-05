VEJA QUAIS

WhatsApp para de funcionar em modelos de Iphone nesta segunda-feira (5)

Aplicativo de mensagens irá remover o suporte e atualizações de alguns aparelhos

Na prática, isso significa que o aplicativo deixa de funcionar no iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Segundo o suporte da Apple, esses modelos só foram atualizados até o iOS 12. Eles possuem mais de 10 anos de lançamento. A medida também pode impactar iPhones mais recentes com versão desatualizada do iOS. >