APÓS TRANSFERÊNCIA ERRADA

X pedirá que Caixa transfira os R$ 28 milhões para o Banco do Brasil, diz colunista

Rede social pede fim do bloqueio no Brasil após pagamento de multas

Os advogados da rede social X (antigo Twitter) vão pedir à Caixa Econômica Federal que transfira para o Banco do Brasil os R$ 28 milhões em multas devidas à Justiça. Na sexta-feira (4), o ministro do Supremo Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que a empresa depositou o valor em uma conta errada.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o pedido de transferência deve ser feito até a próxima segunda-feira (7). Ainda segundo a coluna, os advogados temem que a demora para a liberação da plataforma no Brasil faça Elon Musk, dono do X, mudar de ideia, o que colocaria em risco o trabalho de convencimento feito para o bilionário aceitar as condições do STF.