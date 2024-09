ENTENDA

X usa serviço para 'driblar' ordem de bloqueio no Brasil, dizem especialistas

Mudança cria "escudo" no tráfego e esconde IP da rede social

A 'volta' do X no Brasil aconteceu por conta de uma mudança no registro de servidores da rede social, nesta quarta-feira (18), descumprindo ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A afirmação é de provedores de internet, que são os responsáveis na prática pelo bloqueio. A mudança dificulta restringir o acesso ao site, dizem eles. A informação é de O Globo.

A rede social está bloqueada no Brasil desde o dia 30 de agosto, após uma série de descumprimento de ordens judiciais. Desde a manhã desta quarta, contudo, usuários relataram que estavam conseguindo acessar o X, mesmo sem qualquer alteração legal na situação.

Segundo a Associação Brasileira dos Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint), o X agora trocou seu IP para de outra empresa e está usando um sistema que serve como "escudo" para proteger os servidores. A Cloudfare, que oferece serviços para grandes empresas do país, incluindo bancos, foi contratada para prestar esse serviço para o X. O que serviço faz é distribuir o tráfego da rede por novas rotas, dificultando o bloqueio.

"O X passou a funcionar com um novo software, que não está mais usando os IPs da rede social, mas da Cloudflare. Não é uma coisa simples de bloquear. Eles fizeram uma modificação para tornar o bloqueio muito mais difícil", disse a O Globo Basílio Rodríguez Perez. Para ele, os provedores "não têm o que fazer". Bloquear a Cloudflare colocaria em risco o acesso a centenas de serviços legítimos, acrescenta, já que até bancos usam os recursos da empresa no país.

O bloqueio do X, antigo Twitter, depende da ação de cada provedor de internet, que fica responsável por bloquear o acesso ao IP da rede social. A ação da rede social dificulta isso. Com a mudança na rota de registro do X, e o IP diferente sendo usado, os provedores estão em contato com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para entender como proceder.