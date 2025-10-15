YouTube caiu? Usuários relatam instabilidades na plataforma de vídeos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 21:32
Durante a noite desta quarta-feira (15), usuários da rede social YouTube relataram instabilidades na plataforma de vídeos. As falhas começaram a ser percebidas por volta das 20h.
De acordo com dados do Downdetector, plataforma que registra falhas em serviços online, mais de 23 mil brasileiros relataram problemas como erro e lentidão na reprodução de vídeos e conexão com o servidor, conforme informado pelo portal G1.
Nas redes sociais, usuários compartilharam suas experiências após a queda do serviço. "Eu achando que era meu wi-fi, mas era o YouTube que caiu", comentou uma internauta. "Reiniciei meu celular achando que essa porcaria estava bugando, só pra descobrir que o YouTube caiu", disse outra.
"O YouTube tá fora do ar no mundo todo e os caras do Google não conseguem consertar porque não tem como entrar no YouTube pra ver um tutorial que ensina como consertar", brincou um terceiro.