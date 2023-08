Zagallo é internado após diagnóstico de infecção urinária

O técnico Mário Jorge Zagallo, de 92 anos, deu entrada em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (15) com o quaro de infecção urinária.



A informação foi confirmada pelo filho do tetracampeão, Mário César Zagallo, em resposta ao G1. O técnico não tem previsão de alta, e está sendo cuidado pela médica da família, Márcia Ladeira.



Zagallo completou 92 anos na última quarta-feira (9), onde comemorou ao lado da família. Essa não é a primeira vez que o técnico é internado com a idade avançada.