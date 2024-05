Zolpidem: Conheça medicamento que terá restrição para prescrição e venda

Foi decidido que a partir do dia 1° de agosto, os medicamentos com qualquer concentração de zolpidem deverão ter prescrição de receita azul, para que haja um controle mais rígido.

"A utilização de um receituário mais restrito para uma medicação com alertas e indicações de acordo com o seu real risco é apenas um primeiro passo", disse Danitza Passamai Rojas Buvinich, diretora da Anvisa.

“Lembramos que, nas farmácias, os medicamentos com zolpidem, tanto em embalagens com tarja vermelha quanto preta, poderão ser dispensados até o final do seu prazo de validade, mediante a apresentação de Notificação de Receita B, em cor azul”, informou a Anvisa em texto.

De acordo com a Anvisa, o zolpidem é um agente hipnótico indicado no tratamento da insônia de curta duração, para quem tem dificuldades para dormir ou para manter o sono durante o período necessário.

O tratamento, além do período máximo, não deve ser prolongado sem uma reavaliação da condição do paciente por um profissional da saúde especializado, pois o risco de abuso e dependência aumenta com a dose e a duração do tratamento.