VIVA O CARNAVAL!

Após seis anos brigadas, irmãs Minerato fazem as pazes na Sapucaí

"Acho que já deu de confusão", disse Tati, para emoção da mãe

Após seis anos de afastamento, Tati Minerato e Ana Paula Minerato, influenciadoras e irmãs, se reencontraram no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no último domingo (2), durante o Carnaval do Rio. A reaproximação foi confirmada na madrugada de segunda-feira (3), quando as irmãs, acompanhadas de Sylvia Minerato, mãe das duas, falaram sobre o momento após tanto tempo brigadas.>