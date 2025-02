FOLIA NA BARRA

Blocos e fanfarras desfilam no último dia de pré-Carnaval em Salvador

Mais de 10 bloquinhos são esperados no circuito Sérgio Bezerra (Farol da Barra-Morro do Cristo) nesta quarta-feira (26)

Quem prefere fugir dos trios elétricos e da multidão de gente em pipocas e blocos encontra no último dia de pré-Carnaval de Salvador a melhor alternativa. Nesta quarta-feira (26), o tradicional desfile de bloquinhos de amigos e fanfarras reúne foliões no circuito Sérgio Bezerra (Farol da Barra-Morro do Cristo). >