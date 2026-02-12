FIQUE PREPARADO

Calor intenso e chuva: veja a previsão do tempo para o primeiro dia de Carnaval em Salvador

Capital baiana deve ter sol entre nuvens e pancadas isoladas, com temperaturas chegando aos 30 °C

Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 08:12

Chuva leve Crédito: Divulgação

O início oficial do Carnaval de Salvador, nesta quinta-feira (12), deve ocorrer sob condições típicas do verão baiano, com calor, variação de nuvens e possibilidade de chuva em diferentes momentos do dia. A previsão indica temperaturas variando entre 24 °C e 30 °C na capital, cenário comum para o período mais quente do ano na cidade.

De acordo com o Climatempo, o dia deve ter presença de sol intercalada com aumento de nebulosidade e ocorrência de pancadas passageiras, principalmente entre a manhã e a tarde. A chance de chuva é elevada e o acumulado previsto pode chegar a cerca de 15 milímetros ao longo do dia, volume que indica precipitações rápidas, porém capazes de refrescar o clima antes da programação noturna ganhar força nos circuitos da festa.

Programação do Circuito Osmar (Campo Grande) 1 de 20

A umidade permanece alta e os ventos sopram de forma moderada, mantendo o padrão climático de fevereiro, quando calor e instabilidade costumam se alternar. Mesmo com possibilidade de chuva em alguns períodos, a precipitação não deve ser intensa e pode acabar ajudando a refrescar os foliões.

Salvador deve seguir com tempo quente e possibilidade de chuva em vários dias da folia, típicos do padrão climático de fevereiro no litoral baiano, com alternância entre sol e pancadas rápidas ao longo da maior parte da semana. As temperaturas máximas continuando ao redor de 28 °C a 30 °C e mínima próxima de 24 °C, e a instabilidade deve diminuir apenas gradualmente nos dias posteriores, mantendo a atmosfera úmida e típica de verão no estado.

Programação do Circuito Dodô 1 de 16