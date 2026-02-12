Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Calor intenso e chuva: veja a previsão do tempo para o primeiro dia de Carnaval em Salvador

Capital baiana deve ter sol entre nuvens e pancadas isoladas, com temperaturas chegando aos 30 °C

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 08:12

Chuva leve
Chuva leve Crédito: Divulgação

O início oficial do Carnaval de Salvador, nesta quinta-feira (12), deve ocorrer sob condições típicas do verão baiano, com calor, variação de nuvens e possibilidade de chuva em diferentes momentos do dia. A previsão indica temperaturas variando entre 24 °C e 30 °C na capital, cenário comum para o período mais quente do ano na cidade.

De acordo com o Climatempo, o dia deve ter presença de sol intercalada com aumento de nebulosidade e ocorrência de pancadas passageiras, principalmente entre a manhã e a tarde. A chance de chuva é elevada e o acumulado previsto pode chegar a cerca de 15 milímetros ao longo do dia, volume que indica precipitações rápidas, porém capazes de refrescar o clima antes da programação noturna ganhar força nos circuitos da festa.

Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)

Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Domingo no Circuito Osmar por Reprodução
Domingo no Circuito Osmar por Reprodução
Domingo no Circuito Osmar por Reprodução
Segunda no Circuito Osmar por Reprodução
Segunda no Circuito Osmar por Reprodução
Segunda no Circuito Osmar por Reprodução
Terça no Circuito Osmar por Reprodução
Terça no Circuito Osmar por Reprodução
Terça no Circuito Osmar por Reprodução
1 de 20
Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução

A umidade permanece alta e os ventos sopram de forma moderada, mantendo o padrão climático de fevereiro, quando calor e instabilidade costumam se alternar. Mesmo com possibilidade de chuva em alguns períodos, a precipitação não deve ser intensa e pode acabar ajudando a refrescar os foliões. 

Salvador deve seguir com tempo quente e possibilidade de chuva em vários dias da folia, típicos do padrão climático de fevereiro no litoral baiano, com alternância entre sol e pancadas rápidas ao longo da maior parte da semana. As temperaturas máximas continuando ao redor de 28 °C a 30 °C e mínima próxima de 24 °C, e a instabilidade deve diminuir apenas gradualmente nos dias posteriores, mantendo a atmosfera úmida e típica de verão no estado.

Programação do Circuito Dodô

Quinta-feira no Circuito Dodô por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Dodô por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Dodô por Reprodução
Sexta no Circuito Dodô por Reprodução
Sexta no Circuito Dodô por Reprodução
Sábado no Circuito Dodô por Reprodução
Sábado no Circuito Dodô por Reprodução
Domingo no Circuito Dodô por Reprodução
Domingo no Circuito Dodô por Reprodução
Segunda no Circuito Dodô por Reprodução
Segunda no Circuito Dodô por Reprodução
Segunda no Circuito Dodô por Reprodução
Terça no Circuito Dodô por Reprodução
Terça no Circuito Dodô por Reprodução
Terça no Circuito Dodô por Reprodução
Segunda no Circuito Dodô por Reprodução
1 de 16
Quinta-feira no Circuito Dodô por Reprodução

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - Cortejo Afoxé Oromi Layo celebra ancestralidade e cultura afro-brasileira no Pelourinho

Cortejo Afoxé Oromi Layo celebra ancestralidade e cultura afro-brasileira no Pelourinho
Imagem - Linhas do BRT vão funcionar por 24h durante o Carnaval

Linhas do BRT vão funcionar por 24h durante o Carnaval
Imagem - Com shows diários no Carnaval, orla de Pituaçu é opção para quem gosta de samba

Com shows diários no Carnaval, orla de Pituaçu é opção para quem gosta de samba

MAIS LIDAS

Imagem - Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo
01

Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
03

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
04

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona