Camarote flutuante: lanchas para curtir o Carnaval de Salvador podem chegar a R$ 15 mil

Alô Alô Bahia
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:44
Em Salvador, quando chega o Carnaval todo lugar é lugar para curtir a folia, até mesmo o mar. Por isso, os serviços de aluguel de lanchas já estão aceitando reservas para os dias de festas.
Na capital baiana, os preços variam e podem chegar até R$ 15 mil por algumas horas para curtir a saída dos trios na região da Barra. O Alô Alô Bahia fez um levantamento de algumas empresas que fornecem o serviço na capital baiana.
As embarcações não podem atracar no Farol da Barra, mas há uma parada na região próximo ao Cristo para que os foliões do mar possam acompanhar a saída dos trios com uma vista privilegiada.
Confira abaixo os valores para alugar lanchas durante o Carnaval:
Lancha Salvador
O “camarote flutuante” pode ser reservado das 10h às 18h ou das 13h às 20h. Os valores são divididos em categorias. A mais simples, Grafite, suporta até sete passageiros, não tem cabine e nem banheiro. O valor é de R$ 5.097. Mais detalhes aqui.
A categoria Diamante, a mais cara, possui infraestrutura de luxo, e recebe até 16 passageiros. A lancha possui dois banheiros, duas cabines (quartos), sistema de som, sala e mini cozinha. No pacote, está incluso marinheiro, combustível, três litros de água, e todo equipamento de salvatagem. Além disso, os passageiros ganham um espumante e um tapete flutuante. Para ter acesso é necessário investir R$ 15.837. Mais detalhes aqui.
Mais informações: 71 8664-1952
RR Náutica
Do mesmo grupo da Lancha Salvador, a empresa pratica os mesmos valores da empresa anterior. As lanchas variam entre a Stell, com capacidade para sete pessoas, no valor de R$ 5.097, e a Diamond, com capacidade para 16 pessoas, no valor de R$ 15.837.
Mais informações: 71 9187-0000
Rosa dos Ventos
Na empresa, a lancha disponível tem capacidade para até 12 pessoas. A embarcação conta com plataforma estendida, banheiro privativo, cabine, pias e duchas com água doce, 2 mesas, assentos, cooler embutido + cooler extra, churrasqueira. O valor para o período de Carnaval é de R$ 5.500.
Para o Carnaval, a sugestão de roteiro é: MAM, Porto da Barra, Farol da Barra e Cristo. Os horários disponíveis são das 12h às 20h ou das 10h as 18h.
Mais informações: 71 8214-3790
Trip Náutica Bahia
A empresa oferece dois tipos de embarcação. A Trip NB comporta até 10 pessoas, os valores variam entre R$ 3.600 e R$ 3.750, a depender do dia do Carnaval. O roteiro é Porto da Barra e Farol da Barra, das 12h às 20h. A terça de Carnaval não está mais disponível.
Já a Trip NB X comporta até nove pessoas. Os valores variam de R$ 4.600 a R$ 4.800, das 12h às 20h. O roteiro inclui a Ilha de Itaparica (Ponta de Areia) e o Porto da Barra. Para o domingo de Carnaval, não há mais disponibilidade.
Mais informações: 71 8169-6775