FOLIA NA ÁGUA

Camarote flutuante: lanchas para curtir o Carnaval de Salvador podem chegar a R$ 15 mil

As embarcações não podem atracar no Farol da Barra, mas há uma parada na região próximo ao Cristo

Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:44

Lancha Salvador Crédito: Divulgação

Em Salvador, quando chega o Carnaval todo lugar é lugar para curtir a folia, até mesmo o mar. Por isso, os serviços de aluguel de lanchas já estão aceitando reservas para os dias de festas.

Na capital baiana, os preços variam e podem chegar até R$ 15 mil por algumas horas para curtir a saída dos trios na região da Barra. O Alô Alô Bahia fez um levantamento de algumas empresas que fornecem o serviço na capital baiana.

As embarcações não podem atracar no Farol da Barra, mas há uma parada na região próximo ao Cristo para que os foliões do mar possam acompanhar a saída dos trios com uma vista privilegiada.

Confira abaixo os valores para alugar lanchas durante o Carnaval:

Lancha Salvador

O “camarote flutuante” pode ser reservado das 10h às 18h ou das 13h às 20h. Os valores são divididos em categorias. A mais simples, Grafite, suporta até sete passageiros, não tem cabine e nem banheiro. O valor é de R$ 5.097. Mais detalhes aqui.

Lancha Salvador na Categoria Grafitte Crédito: Divulgação

A categoria Diamante, a mais cara, possui infraestrutura de luxo, e recebe até 16 passageiros. A lancha possui dois banheiros, duas cabines (quartos), sistema de som, sala e mini cozinha. No pacote, está incluso marinheiro, combustível, três litros de água, e todo equipamento de salvatagem. Além disso, os passageiros ganham um espumante e um tapete flutuante. Para ter acesso é necessário investir R$ 15.837. Mais detalhes aqui.

Mais informações: 71 8664-1952

RR Náutica

Do mesmo grupo da Lancha Salvador, a empresa pratica os mesmos valores da empresa anterior. As lanchas variam entre a Stell, com capacidade para sete pessoas, no valor de R$ 5.097, e a Diamond, com capacidade para 16 pessoas, no valor de R$ 15.837.

Lancha da RR Náutica na Categoria Stell Crédito: Divulgação

Mais informações: 71 9187-0000

Rosa dos Ventos

Na empresa, a lancha disponível tem capacidade para até 12 pessoas. A embarcação conta com plataforma estendida, banheiro privativo, cabine, pias e duchas com água doce, 2 mesas, assentos, cooler embutido + cooler extra, churrasqueira. O valor para o período de Carnaval é de R$ 5.500.

Para o Carnaval, a sugestão de roteiro é: MAM, Porto da Barra, Farol da Barra e Cristo. Os horários disponíveis são das 12h às 20h ou das 10h as 18h.

Lancha da empresa Rosa dos Ventos Crédito: Divulgação

Mais informações: 71 8214-3790

Trip Náutica Bahia

A empresa oferece dois tipos de embarcação. A Trip NB comporta até 10 pessoas, os valores variam entre R$ 3.600 e R$ 3.750, a depender do dia do Carnaval. O roteiro é Porto da Barra e Farol da Barra, das 12h às 20h. A terça de Carnaval não está mais disponível.

Lancha da Trip NB. Crédito: Divulgação

Já a Trip NB X comporta até nove pessoas. Os valores variam de R$ 4.600 a R$ 4.800, das 12h às 20h. O roteiro inclui a Ilha de Itaparica (Ponta de Areia) e o Porto da Barra. Para o domingo de Carnaval, não há mais disponibilidade.