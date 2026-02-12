FOLIA 2026

Camarote Mar estreia em Salvador; veja tudo o que tem no All Inclusive Premium

Nesta noite, nomes como Marquinhos SP, Rodrigo Ribeiro e Theu Dantas marcam presença

K Kamila Macedo

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 18:57

Camarote Mar Crédito: Kamila Macedo/CORREIO

Conhecido no Rio de Janeiro como um dos principais camarotes da Sapucaí, o Camarote Mar chega em Salvador prometendo experiência exclusiva. Localizado no circuito Dodô (Barra-Ondina), sua programação teve início hoje (12) e se estende até a próxima terça-feira (17).

Com vista privilegiada para a Avenida Oceânica, os foliões que adquiriram o abadá têm a possibilidade de curtir os trios elétricos, mas também aproveitar as atrações que o camarote oferece. Nesta noite, nomes como Marquinhos SP, Rodrigo Ribeiro e Theu Dantas marcam presença.

O All Inclusive Premium inclui gastronomia, bebidas à vontade por 10h e até uma sala de massagem, distribuídos entre os três andares do local.