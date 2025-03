FOLIA E CINEMA

Carnaval do Pelourinho terá show de Margareth Menezes e transmissão do Oscar no domingo (2)

Programação ainda inclui Nelson Rufino, Teresa Cristina e mais

Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2025 às 08:52

Margareth Menezes Crédito: Divulgação

O Largo do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, será o ponto de encontro para quem torce pelo Brasil no Oscar. Neste domingo (2), a partir das 17h, o público poderá acompanhar em um telão as premiações que podem consagrar o filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello. A noite será embalada por shows, com destaque para a ministra Margareth Menezes, que encerrará a festa.>

A programação começa com o show "Trinca do Samba – Uma Homenagem a Walmir Lima", seguido por uma apresentação do sambista Nelson Rufino, que terá Roberta Sá como convidada. Em seguida, Teresa Cristina sobe ao palco, mantendo o ritmo dos pandeiros. >

Margareth, responsável pelo encerramento, destacou a importância do momento: "É um momento muito especial, estarmos comemorando 40 anos do Axé Music e, ao mesmo tempo, coincidir dessa possibilidade da conquista do Oscar cair, justamente, num domingo de carnaval. É pra gente fazer festa mesmo e comemorar muito.">

A cantora expressou sua empolgação em participar da celebração e torcer pelo cinema nacional. "Vamos torcer para que tudo dê certo. Estamos vibrando muito e essa já é uma grande conquista para o Brasil. Que venham esses Oscars. O nosso país merece, o cinema nacional merece. Digo de todo meu coração, como cidadã, como admiradora, como fã do Walter Salles, da Fernanda Torres, do Selton Mello, da Fernanda Montenegro, e de todos que estão envolvidos na produção maravilhosa dessa obra cinematográfica: me sinto muito honrada de poder compartilhar dessas celebrações.">

"Ainda Estou Aqui" concorre ao Oscar nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, enquanto Fernanda Torres disputa o prêmio de Melhor Atriz.>