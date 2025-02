GRATUITO

Circuitos do Carnaval terão ilhas de hidratação para os foliões

A água será distribuída em cinco pontos da folia

O folião que quiser se manter hidratado durante o Carnaval poderá acessar as ilhas de hidratação disponíveis na folia. Ao todo, serão cinco pontos, sendo três no circuito Barra-Ondina (Rua Airosa Galvão, próximo ao restaurante Barravento; Morro do Gato, em frente ao Camarote Brahma; e av. Oceânica, próximo às Gordinhas), uma no Largo do Campo Grande e outra no Terreiro de Jesus, no Centro Histórico. >