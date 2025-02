PRÉ-CARNAVAL

É hoje! Léo Santana comanda Pipoco na Barra; veja programação

"Eu amo cantar em casa e poder ter um dia dedicado exclusivamente aos meus fãs", celebra cantor

Após o sucesso de “Pipoco”, Léo terá uma agenda intensa. Na quinta-feira, 27, ele comanda o Arrastão do GG na Barra/Ondina e, em seguida, se apresenta no Camarote Brahma. Na sexta-feira, 28, o artista abre o primeiro dia do Bloco Nana Vem com o Gigante e depois segue para o Camarote Salvador. No sábado, 1º, ele volta às ruas para o segundo desfile do bloco e finaliza a noite no Camarote Villa. Na terça-feira, 4, Léo faz uma dobradinha de trio elétrico: comanda o Arrastão do GG na Avenida e lidera a Pipoca do Gigante no circuito Barra/Ondina. Para encerrar com chave de ouro, na quarta-feira de Cinzas, 5, ele fecha o Carnaval de Salvador com o tradicional Arrastão.>