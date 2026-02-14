CARNAVAL

Com participação de Margareth Menezes, BaianaSystem arrasta multidão no Campo Grande

Milhares de foliões acompanham a banda neste sábado (14)

Gilberto Barbosa

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 19:06

BaianaSystem no Campo Grande Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Depois de rodar por novos mares e revisitar velhos conhecidos, o Navio Pirata retornou para casa. E a recepção foi tudo menos fria. Milhares de pessoas acompanham a pipoca do BaianaSystem no Circuito Osmar (Campo Grande), neste sábado (14).

A apresentação contou com a participação de velhos conhecidos da banda como BNegão e Vandal. A surpresa da noite ficou por conta da ministra Margareth Menezes, que subiu no trio e cantou "Capim Guiné" e "Faraó" para delírio dos foliões.

O repertório da apresentação foi composto por sucessos como "Lucro" e "Sulamericano", além de músicas do álbum mais recente da banda, "O Mundo dá Voltas", lançado no ano passado.