Com participação de Margareth Menezes, BaianaSystem arrasta multidão no Campo Grande

Milhares de foliões acompanham a banda neste sábado (14)

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 19:06

BaianaSystem no Campo Grande
BaianaSystem no Campo Grande Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Depois de rodar por novos mares e revisitar velhos conhecidos, o Navio Pirata retornou para casa. E a recepção foi tudo menos fria. Milhares de pessoas acompanham a pipoca do BaianaSystem no Circuito Osmar (Campo Grande), neste sábado (14).

A apresentação contou com a participação de velhos conhecidos da banda como BNegão e Vandal. A surpresa da noite ficou por conta da ministra Margareth Menezes, que subiu no trio e cantou "Capim Guiné" e "Faraó" para delírio dos foliões.

O repertório da apresentação foi composto por sucessos como "Lucro" e "Sulamericano", além de músicas do álbum mais recente da banda, "O Mundo dá Voltas", lançado no ano passado.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Baianasystem

