FOLIA

Com tranquilidade e sem vaias, Claudia Leitte puxa pipoca no Campo Grande

No trio com convidados, artista revelou seu amor pelo Circuito Osmar

Após ser vaiada pela multidão na abertura do Carnaval 2025, por conta da polêmica de intolerância religiosa, Claudia Leitte conseguiu puxar seu trio pipoca com tranquilidade e aclamação nesta segunda-feira (03), no Campo Grande. Depois de ficar 3 dias na Barra-Ondina agitando os fãs com seus blocos Blow Out e Largadinho, a loira voltou ao Circuito Osmar para cantar seus grandes hits.>