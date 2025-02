CARNAVAL

Como um trio elétrico foi parar na Copa do Mundo da Itália?

No Minuto do Axé, o publicitário e designer Pedrinho da Rocha relembra a primeira vez que um trio saiu daqui para ganhar o mundo

O desafio de atravessar o continente levando um trio elétrico pela primeira vez, de Salvador para a Itália, na Copa de 1990. Quem conta essa história no Minuto do Axé é o publicitário e designer Pedrinho da Rocha: >

"Foi o trio do Beijo, com a Banda Beijo. Foi um grande sucesso, um choque para eles ver aquele caminhão. Foi algo muito especial”, conta Pedrinho, que é também o criador da marca de blocos tradicionais do como Cheiro, Beijo, Crocodilo e Camaleão. Veja mais detalhes no vídeo. >