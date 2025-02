PRÉ-CARNAVAL

Daquele jeito: Xanddy arrasta multidão na Melhor Segunda-Feira do Mundo

Desfile começa na praia de Ondina e vai até o Farol da Barra

Millena Marques

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 21:24

Xanddy na Melhor Segunda-feira do Mundo Crédito: Marina Silva/CORREIO

Implantado oficialmente no pré-Carnaval de Salvador em 2024, a pipoca da Melhor Segunda-Feira do Mundo deve virar tradição na agenda da folia. Sob o comando de Xanddy Harmonia, o desfile reúne milhares de pessoas no circuito Tapajós Ondina-Barra, na noite desta segunda (24). "Agora, a gente só para na Quarta-Feira de Cinzas", disse Xanddy ao iniciar a festa.

No repertório, Xanddy trouxe clássicos do Harmonia do Samba, como 'Tira a Mão do Bolso', 'Já é Carnaval' e 'Desafio'. O desfile começou às 19h05, na praia de Ondina, próximo ao Clube Espanhol. Uma hora antes, a empresária Meire Gomes, 44, já marcava presença ao lado do trio. Nascida em Salvador, a foliona mora há 20 anos na Itália, mas retorna à cidade natal para curtir o Carnaval sempre que pode.

"Nos últimos quatro anos, eu consegui vir consecutivamente", disse. Como uma boa soteropolitana, a relação com o Carnaval começou na infância. "É uma relação de amor total, de troca de energia, que o Carnaval proporciona. Na Europa, não tem isso. A gente tem que vir para cá recarregar, para começar tudo de novo", afirmou.

Quem também fez questão de chegar cedo foi a servidora pública Marizete Moura, 43 anos, ao lado da irmã, Marigraça Moura, 49. Para a dupla, a festa começa no primeiro dia oficial de pré-Carnaval, o Fuzuê, que foi realizado no último sábado (22). Em seguida, curtem o Furdunço, vão para a Melhor Segunda-Feira do Mundo e só param na Quarta-Feira de Cinzas.

"Agora, é só na Quarta-Feira de Cinzas, bebê. A gente está de férias, vamos fazer o quê?", disse. Para aguentar os dez dias de festa, a dupla segue uma rotina própria para dançar atrás de trio: muita hidratação durante o dia e comida pesada pela manhã, além do energético.

"É muito Red Bull para não dormir. Fora que a gente come feijoada todo dia de manhã porque minha irmã vende. Quando não é feijoada, é mocotó. Agora é só feijão, mocotó e sopa", disse Marizete.

Questionada sobre o orçamento para a bebida, Marizete explicou como faz para economizar durante a folia: "A gente vem compra três kits para cada dia. Três kits de R$ 12. Acabou, a gente vai embora", disse, ao risos. Cada kit de R$ 12, tem duas cervejas.

A banda Filhos de Jorge, um dos nomes da nova geração do Axé Music, foi convidada por Xanddy para subir ao trio após a passagem pelo Morro do Gato. Entre as músicas escaladas para o repertório, estavam 'Subo o Morro', aposta para o Carnaval 2025 da banda, e 'Xuxu', canção de parceria com Rachel Reis.

A designer de sobrancelhas Soraia dos Santos, 26 anos, ficou feliz com a escolha de Xanddy. Para ela, a banda Filhos de Jorge é um dos nomes do futuro do Axé Music. "O gênero está completando 40 anos e são poucos os artistas que podem dar continuidade para essa história. Filhos de Jorge é uma banda que tem esse potencial, que é a cara de Salvador e nos representa", disse.

Para celebrar os 40 anos do Axé Music, Xanddy Harmonia preparou uma série de looks inspirados na trajetória do movimento. Na melhor Segunda-Feira do Mundo, o artista optou por uma camisa do Olodum, com um colete longo, pinturas da Timbalada e calça com cores que representam o Ilê Aiyê. Durante a festa momesca, o artista homenageará nomes importantes do Axé, como Luiz Caldas, Bell Marques, Carlinhos Brown e outros. >

Neste ano, Xanddy não irá desfilar com o tradicional bloco 'Daquele Jeito' por problemas de logísticas. No entanto, o cantor comandará pipocas e fará shows em camarotes durante a folia soteropolitana.