FOLIA

Felipe Pezzoni, do EVA, faz homenagem a Luiz Caldas e puxa hit no Campo Grande

Cantor foi um dos convidados do camarote andante comandando por Carlinhos Brown

Um dos convidados do camarote andante comandando por Carlinhos Brown, no Campo Grande, Felipe Pezzoni, vocalista do EVA, homenageou Luiz Caldas nesta quinta-feira (27). O cantor veste uma blusa estampada com o rosto do pai do axé. >