CIRCUITO DODÔ

'Fico doente se não desfilar', diz filha de Gandhy, que, aos 59 anos, já planeja próximo Carnaval

Primeiro afoxé feminino do Brasil desfila nesta segunda-feira (3), na Barra-Ondina

O desfile das Filhas de Gandhy mal tinha começado, nesta segunda-feira (3), no circuito Dodô (Barra-Ondina), e Maria de Sousa, de 59 anos, já tinha uma preocupação em mente. Pensava com qual roupa vai desfilar no próximo cortejo. Detalhe: no Carnaval do ano que vem. >