ÚLTIMO DIA DE CARNAVAL

Fugidos da Barra: foliões mudam de rota para aproveitar a festa no Campo Grande

A ordem de atrações desta terça-feira (4) está repleta de artistas de peso

Larissa Almeida

Publicado em 4 de março de 2025 às 19:59

As folionas Maria Paula Santiago e Ingrid Antunes no circuito do Centro Crédito: Larissa Almeida/ CORREIO

Em sequência, os trios de Ivete Sangalo, Saulo e Léo Santana fizeram a farra dos foliões no Campo Grande, na tarde desta terça-feira (4), que encerra oficialmente o Carnaval de Salvador. A ordem das atrações chegou a ser reconhecida pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) como repleta de artistas de peso, e não foi diferente com o público. Uma grande parte dos foliões, que abraçou o Circuito Dodô (Barra/Ondina) nos dias anteriores, mudou de rota e fugiu da Barra para curtir a folia no Centro.>

Esse foi o caso da atendente de telemarketing Maria Paula Santiago, 29 anos, que deixou a Barra de lado para ver os artistas de que gosta no Centro e por uma questão de logística. "Para voltar para casa, sair do Campo Grande é mais seguro para mim, e as melhores atrações estão aqui hoje, que são Léo Santana, Tony Salles, Saulo e Ivete. Já achei um canto para ficar paradinha e curtir todos. O que eu gostar mais, vou atrás", disse.>

Por sua vez, a recepcionista Ingrid Antunes, 31, vai para a Barra quando as artistas que prefere se apresentam lá, mas admite que o coração sempre bate mais forte pelo Campo Grande. Nesta terça, ela contou que ficou feliz quando viu que poderia mudar a rota para o circuito favorito.>

"Aqui está realmente bacana. Tem várias coisas boas acontecendo, que é algo que não vimos no ano passado. Estavam tirando tudo da Avenida e a sensação que dava era de que estávamos perdendo o melhor do Carnaval. Agora, vemos mais blocos afro, mais atrações e mais organização. Estou gostando muito", afirmou.>

A presença de mais artistas de peso no Centro reflete a iniciativa da prefeitura de Salvador de fortalecer o Carnaval do Campo Grande. Segundo o prefeito Bruno Reis, o Circuito Osmar (Campo Grande) deve encerrar a folia com três dias de destaque de público, dentre eles esta terça-feira, que deve superar o público do Circuito Dodô, assim como ocorreu na quinta-feira, dia da abertura do Carnaval.>

Av. Sete lotada: Ivete Sangalo comandou a pipoca no Campo Grande nesta terça Crédito: Marina Silva/ CORREIO

O representante comercial paulista Antônio Carlos Neto, 35, foi um dos foliões que marcaram presença no Carnaval do Centro nesta terça. Ele, que passou o aniversário em um camarote da Barra na última segunda-feira (3), afirmou que só curte pipoca no Circuito Osmar.>