MÃE CORUJA

Galã da Globo toca para plateia vazia, mas é tietado por Letícia Spiller

Embora Letícia estivesse entre poucas pessoas no local, ela se destacou por sua presença e proximidade com o palco

Durante a primeira noite do Carnaval 2025 no Rio de Janeiro, Letícia Spiller mostrou todo o seu carinho e apoio ao filho, Pedro Novaes, durante a apresentação da banda Fuze no Camarote MAR, na Marquês de Sapucaí. Pedro, que se apresentou ao lado do irmão, Diogo Novaes, e outros colegas de banda, foi a atração antes dos desfiles da Série de Ouro. >