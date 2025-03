ÍDOLO FASHION

Leo Santana homenageia 'idols' do K-Pop em seu look neste sábado (1º) de Carnaval

Cantor puxa o bloco Nana Vem Com o Gigante

Monique Lobo

Publicado em 1 de março de 2025 às 17:56

Look de Leo Santana é assinado pelo fashionista Dario Mittmann Crédito: Divulgação

Em seu último dia de desfile do Bloco Nana Vem Com o Gigante, neste sábado (1º), Leo Santana vai para a avenida celebrando o gênero K-Pop, como um dos fenômenos do Mundo Pop, homenageando os grandes talentos deste estilo que usam a moda para criação de narrativas visuais. >

Com um look assinado pelo fashionista Dario Mittmann e inspirado no colorismo do K-style, o artista aposta em uma composição que se desmembra em diversas peças em uma linguagem sintética e vibrante muito presente no estilo dos grandes idols do K-pop.>

“Sempre admirei os grupos musicais coreanos pelas semelhanças que temos de pensar na música como instrumento da dança e por fazerem um som com diversas influências globais. Esse gênero que surgiu nos anos 90, após uma apresentação do grupo Seo Taiji and Boys, vem conquistando gerações e, por aqui no Brasil, cada vez mais dialogando com meu trabalho através dos grupos e fã clubes que temos em comum”.>