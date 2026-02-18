FESTA

Léo Santana reúne Filhos de Jorge, Pagodart, Guig Ghetto e Vinny Nogueira em Arrastão

Despedida do Carnaval acontece nesta quarta-feira (18)

Millena Marques

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 11:59

Léo Santana reúne Filhos de Jorge, Pagodart, Guig Ghetto e Vinny Nogueira em Arrastão Crédito: Millena Marques / CORREIO

O cantor Léo Santana surpreendeu o público nesta quarta-feira (18) ao levar grandes nomes da música baiana para o Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas, festa que marca o fim do Carnaval de Salvador. Entre os convidados estão Filhos de Jorge, Pagodart, Guig Ghetto e Vinny Nogueira.

Uma multidão segue o trio sem cordas do GG, que saiu do Farol da Barra em direção a Ondina. A pipoca de Leo é a segunda a desfilar no circuito Dodô nesta quarta. Carlinhos Brown, criador do arrastão, foi o primeiro a puxar uma multidão.

No repertório, Léo Santana reúne clássicos do pagode e do samba baiana, como 'O Pinto', da banda Raça Pura, e 'Disque Tchan', do É o Tchan. Depois de Léo Santana, ainda passarão pelo circuito Tony Salles, Fantasmão e Daniel Vieira.

Léo Santana na Terça-feira de Carnaval 1 de 9