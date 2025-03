SÃO PAULO

'Melhorei o que estava bom', revela muso que aumentou 2,5 cm do pênis antes do Carnaval

Expectativa é de aumento de mais 4 cm, segundo ele

Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2025 às 09:19

Jeff Garcia Crédito: Reprodução

Jeff Garcia, 38 anos, muso e destaque de chão da escola de samba Colorado do Brás, de São Paulo, revelou detalhes sobre a harmonização íntima que realizou recentemente. Ele contou que o procedimento foi feito próximo ao Carnaval e que os resultados já são visíveis. "Calhou de ser feita em um período muito próximo do carnaval. Fiz, gostei e amei os resultados", disse ao Uol. O muso ainda fez aplicação de botox, clareamento dos dentes e harmonização facial.>

O objetivo da harmonização era aumentar o tamanho e o volume, e, segundo Garcia, na primeira sessão, houve um ganho de 2,5 cm em comprimento, além da grossura. Ele ainda planeja um retoque após as festividades, com a expectativa de aumentar mais 4 cm. O procedimento, realizado pelo biomédico Vitor Mello, combina bioestimuladores, toxina botulínica e ácido hialurônico. Especialistas, no entanto, alertam para a necessidade de cautela com esse tipo de intervenção.>

Garcia, que representa Exu no desfile para "abrir os caminhos da escola com segurança, axé e felicidade", afirmou ao Terra que sua preparação para o Carnaval foi intensa e durou o ano inteiro. “Malhação o ano inteiro porque eu sou personal trainer, dieta, teve sim procedimento estético, teve harmonização facial, bronzeamento artificial, clareamento no dente, harmonização íntima, teve tudo", revelou. Sobre a harmonização íntima, ele brincou que foi para melhorar “o que já estava bom”, mas destacou que o investimento foi movido pelo amor à agremiação. “Eu investi o meu amor pela escola, então não tem preço.">

A reação das pessoas ao procedimento, segundo Garcia, foi de curiosidade, sem preconceito ou piadas. "Existe muito preconceito. Quando você fala de harmonização íntima, as pessoas não sabem como ela é feita. Na Colorado, eu falo que me sinto em casa. É uma grande família, o pessoal é muito divertido, não teve nenhum tipo de piada, o pessoal ficou com curiosidade. Não sofri preconceito, não sofri hater com ninguém. Pelo menos entre as pessoas próximas não teve nada.">

Emocionado, Garcia destacou a importância do desfile para a comunidade da escola. “Estou muito emocionado, eu não posso falar muito porque senão eu choro. É uma mistura de conquista, alegria, de um trabalho de um ano inteiro, de uma comunidade que vem lutando muito e a gente voltou para o especial, então eu estou muito feliz”, declarou.>