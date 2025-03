TÁ ACABANDO

Milhares de turistas desembarcam no porto de Salvador no último dia de festa

No total, estão previstos quase oito mil turistas nacionais para aproveitar o Carnaval e fazer passeios na cidade

Sob os sucessos de antigos carnavais, milhares de turistas começam a desembarcar no terminal do porto Salvador, nesta terça-feira (4), último dia da folia. A primeira embarcação, a do navio Grandiosa (MSC Cruzeiros), chegou por volta das 8h30.>