Nem só de folia vive o Carnaval de Salvador

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 13:32

O Carnaval de Salvador, festa soberana da alegria de nosso povo e da cultura do axé, já estampa a marca da justiça social, a partir da consolidação da dignidade nas condições de trabalho de seus ambulantes, catadores de recicláveis, artistas populares e cordeiros - os verdadeiros responsáveis por fazer a magia acontecer.

Valorizá-los, para nós da Secretaria de Ordem Pública (Semop), é a principal missão, o que ganha força por meio do cumprimento do Pacto Intergovernamental de Promoção do Trabalho Decente, firmado entre a Prefeitura e os governos federal e estadual, articulado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

E é por isso que se diz que nem só de folia vive o Carnaval de Salvador. A Festa se forja na força humana, na coragem de empreender do soteropolitano raiz. Estamos alinhados ao Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), visando à proteção dessas pessoas, à prevalência do trabalho decente e do crescimento econômico.

Preparamos uma série de ações para dar condições de trabalho seguras e justas, qualificação profissional e o empreendedorismo sustentável. As medidas buscam a prevenção de riscos psicossociais e proteger a saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras, seus filhos e famílias. Tudo por meio do diálogo e da negociação coletiva.

Pela primeira vez na história do Carnaval de Salvador, o apoio da Prefeitura alcança todas as etapas das atividades do trabalhador, inclusive no trajeto casa – circuito – casa. A logística de apoio aos ambulantes foi ampliada, com transporte gratuito por 11 dias para trabalhador e acompanhante. A medida permite o seu retorno diário para casa - algo antes impensável - proporcionando descanso e paz. Sim, porque também há a instalação de cadeados nos isopores e equipes de vigilância, permitindo que as mercadorias sejam armazenadas com segurança nos circuitos.

As melhorias tiveram início com a implantação do sistema informatizado de cadastramento de ambulantes, que eliminou filas e estabeleceu critérios objetivos de seleção, promovendo mais transparência e organização

Dias antes da passagem da chave da cidade para o Rei Momo, kits de trabalho foram entregues aos ambulantes, incluindo itens essenciais, como capa de chuva, camisa UV, protetor solar, itens de higiene pessoal e um armário com cadeado para guardar pertences. Assim, a operação fica ainda mais eficiente nos dias de maior público, consolidando o processo de valorização desses profissionais.

A alimentação está assegurada. É gratuita nos restaurantes populares exclusivos para ambulantes e acompanhante, onde serão distribuídas mais de 7 mil refeições por dia.

Apostamos também nos Centros de Convivência dos Ambulantes, onde os trabalhadores podem tomar banho, se hidratarem com os pontos de água, descansar, fazer recarga de celular e de maquininha de cartão, além de recuperar as energias ao longo da jornada. Sem dúvida mais um avanço em políticas públicas para melhorar condições em meio à labuta.

Durante a folia, os ambulantes cadastrados terão acesso ao Programa Salvador Acolhe, que estabelece locais e profissionais para o cuidado e proteção de seus filhos em tempo integral, desde o primeiro dia de folia até a Quarta-feira de Cinzas, com responsabilidade e segurança.

É assim que queremos fazer o Carnaval valer para todos. Reforçando o papel essencial dos trabalhadores e trabalhadoras para o sucesso da festa, com organização, respeito e parceria, mantendo uma gestão de empatia por nosso povo, respeitando suas perspectivas e vivências.

Decio Martins é secretário Municipal de Ordem Pública (Semop)