ELEIÇÃO

'O sentimento de mudança será majoritário na eleição de 2026', afirma Bruno Reis

Pesquisa Quaest, divulgada nesta quinta-feira (27), aponta que ACM Neto (União Brasil) disputa pelo governo da Bahia

Na abertura do Carnaval nesta quinta-feira (27), Bruno Reis (União Brasil), prefeito de Salvador, disse que o sentimento que prevalecerá na eleição de 2026 é o de "mudança". >

“O sentimento que a gente percebe nas ruas é um desejo de mudança. Eu acho que pela primeira vez no âmbito estadual, na eleição de 2026, o sentimento de mudança será majoritário, e isso é o que vai levar a vitória das oposições nas ruas”, ressaltou.>

A pesquisa da Quaest, divulgada nesta quinta, aponta ainda que o vice-presidente nacional do União Brasil e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, lidera a disputa pelo governo da Bahia em 2026. Ele tem 42% das intenções de votos. Já Jerônimo Rodrigues apareceu com 38%. João Roma (PL) e Kleber Rosa (PSOL) apareceram com 3% e 1%, respectivamente. Indecisos somam 5%. Branco, nulo e não vai votar são 11%.>