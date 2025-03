CARNAVAL COM CINEMA

Quando o Oscar invade a 'avenida': foliões param pra assistir a transmissão do prêmio

Pelourinho recebeu público que torceu por Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui"

Larissa Almeida

Publicado em 3 de março de 2025 às 07:13

Fãs com máscaras de Fernanda Torres Crédito: Divulgação/Govba

A programação do Carnaval de Salvador foi diferente neste domingo (2). No Pelourinho, onde palcos foram montados para apresentações musicais e onde as ruas foram tomadas por desfiles de fanfarras, houve espaço para mais um atrativo: um telão para transmissão do Oscar. A premiação invadiu a festa dos foliões, que ficaram na expectativa pela conquista do Oscar de Melhor Filme Internacional e Melhor Filme com 'Ainda Estou Aqui' e Melhor Atriz, com a atriz Fernanda Torres. >

A psicóloga Naiara Oliveira, de 30 anos, que tem aproveitado o Carnaval com os amigos na Barra e no Campo Grande, decidiu ter um dia de descanso neste domingo. À noite, convocou todos para curtir no Pelourinho e assistir à premiação. "Viemos prestigiar o Carnaval daqui, que sabemos que é histórico e tem uma potência grande. Vamos assistir o show de Margareth, ver os blocos, torcer para o Brasil no Oscar e aproveitar depois", disse.>

Quem quis unir o clima carnavalesco com o clima do Oscar foi para o Pelourinho fantasiado com vestes em referência ao filme. No caso do produtor cultural Felipe Ribeiro, 38, a inspiração para o traje foi o visual usado por Fernanda Torres no Globo de Ouro. Ele se vestiu de forma idêntica à atriz e ainda improvisou uma peruca com o mesmo penteado usado por ela na ocasião.>

Felipe Ribeiro reproduziu a já clássica foto de Fernanda Torres após vitória no Globo de Ouro Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

"Me vesti de Fernanda Torres por conta de toda a comoção que está rolando. Foi muito legal ver todos comovidos e na expectativa dela trazer o Oscar para a gente. Eu decidi deixar de curtir na Barra, porque a cerimônia para mim era mais importante. É importante para o cinema brasileiro, para a arte e para a cultura", destacou.>

Assim que a cerimônia teve início e a categoria de Melhor Filme Internacional foi anunciada, o público chegou mais perto do telão. No Largo do Pelourinho, na famosa ladeira que abriga a casa visitada por Michael Jackson e outros ícones da cidade, tinha gente a perder de vista. Quando cenas de 'Ainda Estou Aqui' apareceu, todos vibraram. >

No momento da divulgação de que o filme brasileiro havia vencido na categoria de Melhor Filme Internacional pela primeira vez na história, o Pelô ferveu. Gritos, abraços e aplausos, dignos de uma final de Copa do Mundo, foram as formas de comemorar a vitória histórica. >

TFernanda Torres Crédito: Divulgação/Govba

Após a euforia inicial, a expectativa aumentou para as demais categorias. No entanto, ao contrário do desejado, Fernanda Torres não conseguiu o Oscar de Melhor Atriz. O público ficou em silêncio após o anúncio, mas logo reagiu gritando o nome da atriz, demonstrando que a brasileira é a campeã moral dos foliões de Salvador. O mesmo aconteceu quando "Ainda Estou Aqui" não conseguiu vencer o Oscar de Melhor Filme, que foi conquistado por "Anora".>

Camila Macêdo, 20, bacharela em humanidades, contou que tinha ido aproveitar o Carnaval do Campo Grande pela tarde, mas descansou para, à noite, assistir ao Oscar no meio da multidão do Centro Histórico. E não se arrependeu. "Foi sensacional. Fiquei na expectativa de ganhar em todas as categorias, mas no final fiquei feliz de ter ganhado pelo menos uma. Valeu a pena", declarou.>

Oscar carnavalizou Crédito: Divulgação/Govba